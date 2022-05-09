新北市1名45歲馮姓陸籍配偶，前年8月因違反居家檢疫規定，遭新北市衛生局裁罰10萬元，並由法務部行政執行署新北分署限制其出境、出海。她以包1粒檳榔賺5毛的微薄薪資，先已分6次的方式繳納了3萬7000元，再於今年3月分申請分期繳納剩下的6萬3000元。

據了解，馮婦是前年7月30日自中國大陸入境，依規定應於新北市板橋的住處居家檢疫14天，至8月13日才期滿，但她卻在8月5日下午，外出至附近超商購物，在外停留約1小時，違反居家檢疫規定，遭到新北市衛生局裁罰10萬元。

因為馮婦未於處分書送達7日內繳納罰鍰，新北市衛生局遂於同年11月將案件由送法務部執行署新北分署執行。後來她接獲通知，在當月20日，向書記官報到並表示自己是單親媽媽，需獨力扶養1個未滿2歲的女兒，當時又無業，必須等找到工作才能辦理分期繳納，加上她名下沒有財產，又是陸配身份，所以新北分署即先行限制其出境、出海。

被限制出境、出海後，馮婦陸續分6次繳納2985元至1萬元不等的金額，總計繳納約3萬7000元，並在今年3月中旬，親自到新北分署向書記官申請辦理分期繳納剩餘的6萬3000元。

她向書記官表示過去在台曾有2段婚姻，並在108年產下女兒，但因大量出血情況危急，是經過大手術才救回1命，後來離婚帶女兒返回中國養病，但因已無中國身份證，在大陸謀生不易，只好再於前年返台找工作。

當時違反居家檢疫規定是因為家裡已經沒有食物，又不好意思麻煩里長，才會冒著違規的風險外出採買，她事後也承認錯誤，願意接受裁罰，但是長達1年無業，最後終於在今年2月找到代包檳榔的工作，以包1粒檳榔賺5毛錢的薪資計算，1天最多可以賺1000元，但因為還要負擔房租等生活支出，每月免強只能繳納3000元。

新北分署考量他的收入微薄及生活狀況，同意她當天先繳納6015元，剩餘5萬7000元分19期，每期繳納3000元，並基於人道考量，解除其出境、出海限制，方便將小女兒接到臺灣一起生活。