日南國中校長鄭清埄(右)指出，該校教室老舊日前就發生橫梁坍塌的意外。(陳世宗攝)

鄭清埄強調，未來新建校舍落成後，將提供日南學子安全又新穎的求學環境。(陳世宗攝)

危及孩子受教育環境安全不能等！大甲區日南國中南大樓拆除後，北大樓因水泥中性化及老背少結構承載不良等；西岐國小教學大樓走廊排水不良，女兒牆及樓地板水泥塊剝落，兩校均危及師生安全。立法院副院長蔡其昌9日邀集國教署等單位，一起會勘討論，責由中央及市府逐年編列預算重建及修護。

日南國中校舍因南大樓拆除後，北大樓雖因耐震補強，卻因存在結構水泥中性化及老背少結構承載不良等，造成水泥塊持續剝落等，陶藝教室因耐震係數不足等，讓學校調配教室使用及安全餘慮等左右為難；學校爭取教室重建，以供師生有更安全的教學環境。

蔡其昌接獲陳情後，9日邀集教育部國教署及市府等相關單位，到現地勘查研議經費補助。日南國中指出，新建教室約1760坪，所需經費約2億5760萬元整，工期預估為800日曆天，約27個月完成。蔡其昌要求國教署及市府教育局逐年編列預算儘速發包興建，還給孩童安全的就學環境。

位處大甲區偏遠區域的西岐國小，學校教學大樓走廊排水不良，女兒牆及樓地板水泥塊剝落等，易造成師生安全餘慮；為協助解決教學大樓，包括洗手台、女兒牆等外牆磁磚會脫落等安全改善設施，蔡其昌2020年接獲陳情後，允諾協助解決確保學童就學安全。

蔡其昌今天下午邀集教育部國教署及市府等相關單位，再度到現地勘查研議經費補助。校方強調，改善計畫預計辦理洩水管及廊道地磚及外牆壁磚改善工程，和其他雜項拆除及檢驗等項目，所需經費約984萬元，工期預估為12個月完成，蔡其昌要求國教暑及市府等單位，力促其成。