去年范姓男子騎機車在台北市遭警方攔檢吐氣酒精濃度達每公升0.64毫克，他辯稱只喝一些酒，因為施打疫苗後，身體對於疫苗反應激烈才會超標，台北地方法院二審駁回上訴，不採信他的辯詞，認為無法證明疫苗影響吐氣酒精值，將范判刑3月、得易科罰金9萬元確定。

范男在去年10月8日晚間6點在餐廳喝酒完後，隔天凌晨3點多仍騎機車行駛於道路上，行經北市中山區市民大道2段與林森北路口時被警攔檢，吐氣酒精濃度達每公升0.64毫克，檢察官偵結後起訴。

范男坦承喝酒後騎機車但否認有何公共危險犯行，辯稱只有喝一些，他以前的酒測值都是每公升0.1毫克，案發前他打莫德納疫苗後，身體對於疫苗反應激烈，他的酒測值跟施打疫苗有關。

台北地院一審及二審都認為，無任何文獻或研究可資證明施打莫德納疫苗會影響吐氣酒精值，將范男判刑3月、得易科罰金9萬元定讞。

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