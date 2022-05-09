台鋼集團旗下專業鋼筋加工與配送通路廠沛波(6248)周一公告4月份自結營收為新台幣5.47億元，年增37.18%、月減1.61%，創下同期新高，也是歷年單月第三高，累計前4月自結營收為21.04億元，年增65.78%，亦是同期新高。

沛波總經理楊韻蒔表示，4月因清明連假出貨天數減少，致使營收較上月略降1.61%，預期從5月份將可恢復正常水準。近期鋼價持續下滑，市場看跌氣氛仍重導致買氣不佳，所幸國內基建需求仍強勁是買氣最重要的支撐，由於客戶對市場還在觀望，需等行情穩定才會有買氣浮現。至於近期鋼價走跌對二次加工的沛波而言意味著原料價格下跌，將有助公司整體獲利空間提升。

沛波表示，目前房市看好，雖近年工料雙漲，營建成本攀高，加上政府打炒房，新案市場開始調控供給，不過房市未降溫，今年首季建照量仍處高水位，對建築用鋼需求穩定增長，因此公司對營運展望持正向看法。