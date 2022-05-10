藝人張菲、費玉清胞姊、藝名費貞綾的恆述法師，前年曾傳出積欠地下錢莊4000萬元，台北地檢署查出，原來是恆述法師的女信徒江寶銀，2018年已繳納遺產稅為由向恆述法師借500萬元，恆述法師沒錢，卻陪著江女去找地下錢莊借錢，結果累積債務高達4000萬元，台北地檢署10日依詐欺罪起訴江女。

本名張彥瓊的恆述法師，2020年控稱，江女2018年10月到她新店區住處，向她借款500萬元，以公公過世後，可繼承鉅額遺產，但需要現金繳遺產稅，持某旅行社的5張支票擔保，江女2019年2月5日還開7800萬元本票，宣稱拿到遺產後，就會捐7800萬元幫恆述法師蓋精舍弘法，但恆述法師實在拿不出500萬元而拒絕。

但江女不放棄，屢屢懇求恆述法師陪同去找地下錢莊業者，錢莊認為江女財務狀況不佳，不願放貸給將女，江女再傳而敗多恆述法師開本票，向錢莊借得500萬元，但事後江女分文未清償，害得恆述法師得到處借貸來歸還積欠錢莊的債務，最後累計背債4000萬元。