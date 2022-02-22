汪建民早年演出《台灣靈異事件》中的「鐵頭警官」一角走紅，近日驚傳他又因欠債失蹤2個月，債主還秀出他手拿借據的憔悴照片，喊話：「麻煩分享，藝人欠錢。」而汪建民幾年前傳出欠地下錢莊高額債務，男星小亮哥先前上節目也分享地下錢莊的還債原則和致命利息，讓一旁的鄭弘儀聽了傻眼。

汪建民多年前就傳出財務吃緊，還因沒還朋友錢被告，接著傳出他找上至少10間高利貸救急，債務累積數字高達2千多萬，汪建民當時強調自己的財務狀況跟投資失利無關，是「不懂理財加高利貸」，才使自己陷入困境，而澎恰恰前年因欠下2.4億債務宣布破產，澎恰恰當時表示是透過汪建民牽線，認識6家地下錢莊，因債滾債才欠下巨款。

小亮哥先前上節目分享地下錢莊還債規則。（圖／翻攝自新聞挖挖哇！ Youtube）

小亮哥去年上《新聞挖挖哇！》分享，和某些經營放債的朋友私下很熟，「他們是這樣，你要跟他借錢，他就跟你講很清楚，清清楚楚把貸款方式先說好，借多少，利息多少，你如果沒借錢就是好朋友而已」，而且對方借的都是大金額，演藝圈裡也有不少人跟他借過錢，借錢給澎恰恰的債主小亮哥也認識，是經營三溫暖的一位有力人士，小亮哥直言：「但是這種事情我哪裡敢管啊！我也沒有錢，而且這種事情很麻煩對不對」。

【精華版】澎恰恰債務無底洞？小亮哥揭露債主身分

小亮哥進一步分享他所知道一般人的利息大概都是12、13分以上，12、13分的意思就是你如果借100萬，一個月要還12、13萬，一年要還100多萬，身為債主大概一年就回本，而這還算低的，若是地下錢莊利息則是30分，就是借3萬先扣1萬，給你2萬，這種就是30分，10天後要再還3萬，所以才說這是地下錢莊可怕之處，讓人一借就回不了頭，若無法及時還債恐陷在還債地獄中。