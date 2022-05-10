82歲的蔡奶奶有乳癌及胰臟癌病史，近日因左腳腫大、疼痛影響行走，到醫院就醫，經檢查發現，癌症轉移的淋巴結壓迫到骨盆腔的血管，導致左側髂靜脈以下全部被血塊阻塞，診斷為深層靜脈血管栓塞。

醫師以藥物合併機械除栓的方式將血塊清除，同時在被淋巴結壓迫的血管部位放入靜脈專用支架，以預防再次復發。

術後第2天蔡奶奶就可下床走路，一週後順利從象腿恢復成模特兒的細腿。

大千綜合醫院心臟外科主任楊智鈞表示，深層靜脈血管栓塞的治療會先以血栓溶解劑打通塞住的血管，然而若大量使用時會有出血的風險，尤其是癌症病人或高齡長者更要小心。

為此，現行以機械除栓術搭配血栓溶解劑，使用噴射除栓機用水流沖刷的方式將血塊吸出，不僅大幅減少血塊囤積量，也縮短施打血栓溶解劑的時間，提升治療效果也兼具安全性。

楊醫師說，發生深層靜脈血管栓塞時，及早治療是非常重要的，因為血塊會隨著時間由軟變硬，若超過兩個月就很難再打通血管。

另外，若血塊脫落並跑到肺部，釀成肺栓塞的情形則容易致命，因此不可輕忽。

楊智鈞主任提醒，有些民眾誤以為腳腫就是水腫，一般的水腫是雙腳都會一起腫脹，和深層靜脈血管栓塞只有單腳腫是不一樣的情形。

民眾若是有惡性腫瘤病史或高齡，尤其是女性，當發生單邊一腳腫脹現象，一定要及早就醫檢查，才不會耽誤黃金治療期。