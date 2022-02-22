全台天氣冷颼颼，今年最冷的一波冷空氣使得氣溫驟降，屏東基督教醫院急診室從19日起，共接獲11人因腦中風、4人因心肌梗塞送醫，患者年齡層從50至80歲不等，醫師經評估後，利用導管將阻塞腦血管的血塊取出，患者術後多數復原情況良好。

腦中風是造成全球人口死亡與失能主要原因之一，根據衛福部統計，腦血管疾病在全台十大死因居高不下，排名皆介於第二至第四之間，平均每年奪走1萬多條寶貴性命。

屏基神經內科主任陳昶宏表示，腦中風有8成是缺血性、2成是出血性，當急性腦動脈阻塞發生時，腦細胞將因血流供應不足而缺血壞死，腦細胞壞死範圍將隨著時間進行而快速增多。

而急性缺血性腦中風目前最有效的治療方式，是在發病3小時內施打靜脈血栓溶解劑，若確認有顱內大血管阻塞，則可在8小時內進行顱內動脈取栓術，利用導管從鼠蹊部進入，將阻塞腦血管的血塊取出，不僅不必開腦，就能重新恢復腦細胞的血液灌流，且減少腦細胞壞死範圍，可降低神經功能受損的嚴重程度。

依據研究結果顯示，腦導管取血栓後3個月，有46％病人能夠恢復生活自理。另外，從屏基急性腦中風後期照護病房收治的患者發現，中風患者有年輕化現象，其中包括熬夜滑手機、作息不正常、天候變化未注意補充足夠水分，都會埋下誘發中風的危險因子。

陳昶宏提醒民眾，留意天氣變化加強保暖，不要在最低溫的清晨外出運動、泡溫泉不要超過15分鐘，以免造成心血管壓力引發急症；如果發現臉部不對稱、微笑困難，雙手無法抬高平舉、講話不清楚，就要趕快送醫，爭取急救黃金3小時。