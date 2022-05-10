日前中央疫情指揮中心拋出要打滿3劑才能參加旅遊團的震撼彈，引起旅行社、旅館業及遊覽車業者大大的不滿，原本旅遊業就因為疫情影響，整個旅遊產業一路呈雪崩式下滑，許多業者發不出薪水只好選擇資遣員工、宣布歇業，影響到相當多家庭的生計。

據統計，目前旅遊團整體已衰退8成以上，加上3劑限令，對於歷經「災情」正在災後重建的旅遊業來說，無疑又是一記重錘。觀光旅遊業因疫情受到重創，連帶遊覽車業也跟著蕭條，尤其此波疫情再起，更是面臨嚴峻的挑戰。據了解，疫情期間以來，遊覽車業出車率僅1成多，到目前為止，已有13家業者歇業。

新北市議員金瑞龍說，近期有遊覽車業者向他陳情，表示已有一個多月沒有出車，目前沒有團客，偶爾只有零星的散客湊團，實在難以維持生計，希望政府可以多提供紓困方案，讓他們早日渡過難關。

中華民國旅行業品保協會發言人李奇嶽強調，3劑令對旅遊業無疑是雪上加霜，呼籲政府應協助業者進行營運薪資補助及特色團體旅遊補助，而不是冷漠以對。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，不特定人員參團旅遊都要打完3劑疫苗才能參加，之前政策上有說，未來若對於生活限制不要那麼大，當然要走疫苗打好打滿的路。

金瑞龍認為，未來會是與病毒共存的趨勢，世界各國也是這樣，所以打滿3劑是必經之路，只是對於第一線受到衝擊的旅遊產業，中央與地方必須拿出有效且即時的配套措施，才能實質幫助到旅遊相關從業人員。