UBA全國大專籃球聯賽公開女二級賽事，冠亞軍爭奪由南部美和科技大學對上臺北商業大學，整體年度賽事戰績皆為八勝一負，是110學年度本球季的常勝軍，而北商亦是去年公開一級的球隊，美和科大則是首年成軍，南北爭奪女子后冠。美和科大順利掄元，創首年成軍就登頂的隊史首冠，並取得下學年登上公開一級最高的籃球殿堂。

美和科大與臺北商業大學冠軍爭奪戰，美和科大從首節就以14分大幅領先，在賽事第三節開始拉開比數，一路戰守領先態勢到第四節，最終美和科大以84比59勇奪全國公開女二級冠軍，以冠軍之姿登上公開一級最高的籃球舞台。

美和科大球隊中有兩對雙胞姐妹，在姐姐許可欣、蔡幸瑜穩定發揮下，以及隊長陳千惠大學姐的坐鎮領軍，發揮球隊平常練習的堅強戰力，是勇奪冠軍的關鍵。美和科大被本季參賽球隊號稱「大魔王班底」，因陣中球員均來自全國高中聯賽HBL甲級球隊成員，與乙級球隊中的潛力選手。

美和女子籃球隊總教練顏君彰表示，非常感謝學校董事會的支持和落實企業社會責任，校長理念推動的兩性運動平權，以及北一集團攜手企業策略聯盟，還有北區校友會前後任唐素蘭會長與吳淑珍會長支持，讓孩子能圓夢安心就學。而教練、球員和家長的彼此情感連結、相互信任也是首年成軍奪冠關鍵，這座冠軍盃屬於美和女子籃球隊整個大家庭，將保持勝不驕、敗不餒的精神，迎接明年UBA全國大專籃球聯賽公開女一級賽事的新挑戰。