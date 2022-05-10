台灣大哥大總經理林之晨表示，在過去三年總經理任內的努力，可說是一個不錯的期中進度，往前走，台灣大會把「超 5G」策略，結合台灣大品牌再造後Open Possible精神，取名為 「OP響樂生活」，以更快速與更大幅度的展開，去滿足用戶生活中各種食衣住行育樂需求，並幫企業解決數位轉型、綠色轉型的種種問題。

首先，他認為三年總經理任內，為台灣大繳出不錯成績單，首先要歸功於 momo的極佳成長策略。林之晨說，B2C綜合電商，優勢來自「品項多、價格省、送貨快、服務好」，這不是秘密，但如何做到才是學問。

momo富邦媒在過去幾年成為最大平台，取得品項、價格優勢的同時，也積極在物流投資上超前佈署。除了持續擴建難度較高、但彈性更大的現代化「主、衛星倉協作」分散式體系，在全台已佈署達31座衛星倉，去年也啟動自有物流車隊的投入，如今很快扛起21％的訂單配送。這些策略讓momo能更進一步掌控送貨快、服務好，尤其在去年三級警戒考驗下，還能維持送貨的時間與品質，讓消費者留下深刻的印象。

在那之上，momo持續透過momo幣來回饋會員、提升忠誠度。momo幣也成為 momo 與集團企業與外部夥伴合作，最好的媒介。舉例來說，momo跟北富銀合作推出主打消費回饋momo幣的momo卡，全體會員在第一季，貢獻momo的B2C 電商營收高達26％。而跟台灣大合作，主打月月賺momo幣的mo幣多資費，全體用戶對momo的B2C營收貢獻，到3月也來到3.5％，較去年12月幾乎是倍增。

換言之，momo幣讓momo可以借助集團、合作夥伴力量來增加客戶，同時提升黏性，讓底層「多、省、快、好」的優勢充分放大，因此能在電商與零售業一枝獨秀，最終也為台灣大營收獲利的巨大動能來源。

其次是電信事業，林之晨形容他個人是在「2019年、4G與499大亂鬥尾聲、一片屍橫遍野時」加入台灣大哥大，加入後第一個大任務，就是帶領大家，並推動整個產業，在5G時代朝更健康的方向發展，才有機會逆轉長期衰退。同時間，面對4G升級5G這十年一次的大版號更新，錯誤的策略將導致雪上加霜、甚至永不得翻身的命運。幸好，台灣大電信事業原就有無敵鐵金剛般的經營團隊，經過無數討論，從用戶行為、技術、設備的本質出發，再對照全球案例，用最務實的態度去做這些困難的抉擇。

反覆討論後得出的結論是，純5G在頭三年是利基型產品，普及速度將遠慢過 4G前期，因此5G雖是競爭點，但並非唯一競爭點，應用最大理性去面對。更重要的，在5G之上，必須更積極去堆疊服務，因此林之晨認為「超 5G」，才能真正滿足企業、消費者的種種應用需求，有效帶動營收、獲利成長。

mo幣多產品線同時增加了台灣大電信產品的競爭力、提升用戶黏性、滿意度，又能加速momo與整個集團的營收獲利成長。好速成雙方面，也在基於5G 的 3.5GHz 頻譜室內涵蓋先天不足，所以台灣大結合了家用光纖，推出好速成雙產品線，讓消費者在外用5G、在家用WiFi6，主打「行動光纖一起辦、費用省一半」，推出以來持續受到市場歡迎，也帶動家用寬頻成為我們第三個成長引擎。

此外，台灣大簽下國際重磅OTT平台Disney+，透過綁定該平台的訂閱，讓漫威、星戰、皮克斯等強勢內容，為台灣大的電信產品助攻。

林之晨強調，這些努力如今開始開花結果，不僅台灣大哥大的電信事業的 ARPU、服務營收持續走高，月租型用戶退租率也從2017年的1.7％，一路下降至今年第一季的0.85％，也就是腰斬。

正確的戰場解讀與策略選擇，配合團隊的齊心齊力，以及企業相關業務也有優異表現，結合起來造就了今日台灣大電信事業的翻轉，並重回成長道路。

林之晨表示，在這一年期間，當初推動台灣大投資的AppWorks Fund III也開花結果，讓台灣大與AppWorks合作，除了享受與91APP、KKday等AppWorks新創策略合作的價值之外，也開始獲得來自Fund III的實質收益。到此為止，台灣大與AppWorks結盟，算是商務、財務雙收，也算是圓滿達成階段目標。