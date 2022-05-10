香港女星莫文蔚，今年已經51歲，才華橫跨影視歌三棲，出道演藝圈已有28年之久，每張專輯皆大受觀眾歡迎，拍攝過無數影視戲劇，人生來到中年時期，除非出席公開活動，否則行事作風保持低調，僅把精力投注到作品之中，近日她穿上一襲黑色絕美旗袍，展現穠纖合度的曼妙身姿，也讓粉絲看見莫文蔚作品外的優雅魅力。

日前，久違穿上旗袍的莫文蔚，對鏡頭擺弄出各種嫵媚姿態，一頭秀麗長髮披在她的肩膀上，加上緊身設計的黑色旗袍，上面還有諸多秀麗花朵點綴，襯托出莫文蔚本身就帶有的典雅氣質，配上身後山水樣式的復古家具，還有在各鏡頭之間的光影變換，活脫脫就是位走到現代的古典美人。

值得注意的是，莫文蔚穿上的這件旗袍，巧妙運用了高衩設計，衣服自前後分出兩片布料，一張照片她站在假山正前方，略微側身並將手擺放到腹部位置，前方的裙襬被扯出個缺口，大方露出一大片白皙長腿，再踩上現代感的高跟鞋，飄散出古今融合在一起的感覺，在光源映照下在她身後還印出充滿藝術感的影子。

這組莫文蔚旗袍照，是選在母親節當天發布，網友驚嘆道：「美真的太美了」、「我差點以為是鄧麗君」、「母女倆真的超美的耶」、「好有意義的照片」、「莫文蔚歷久不衰，真是藝人界的典範」、「旗袍真的好漂亮啊」、「穿上這一身太有氣質」、「媽媽母親節也要快樂哦」、「果然女神的媽媽也是女神」，掀起一陣熱議。