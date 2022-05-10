台灣遭Omicron攻陷，已連續13天單日破萬人確診，累計33萬9702人染疫，台北市聯醫忠孝院區內科醫師陳昶宇認為，要與病毒共存，但目前醫療院所及社區仍沿用去年5月升三級警戒的清零標準，呼籲指揮中心防疫措施滾動式修正，「應該要滾得快一點」，否則會壓縮到真正有就醫需求的病患，也會讓基層累死。

陳昶宇今（10）日於個人臉書指出，不論是醫院或社區的防疫措施，都還在沿用去年Alpha清零的標準，來因應這次傳播力超強的Omicron，結果就是累死基層、成效不彰，又可能讓真正有就醫需要的病人無法即時受到適當的治療。陳昶宇呼籲，疫情指揮中心及地方政府，防疫措施雖採滾動式修正，但「應該要滾得快一點了」。

貼文曝光，網友也紛紛留言，「時序進入2022，還活在2020，用舊的的心態、舊方法防疫，病毒都變種幾輪了。政府及執政者應變太慢，反讓醫療體系和人民付上代價」、「我覺得現在最缺的是PCR的檢測與採檢的量」、「不懂為何急診在做篩檢工作？真的很有問題，應該是篩檢拖垮醫療吧？」

這波疫情爆發以來，疫情指揮官陳時中曾表示，會持續借鏡各國經驗、蒐集專家意見，檢討並滾動式修正防疫政策，現階段則以「正常生活、積極防疫」，作為主要防疫政策進行的方向。