漫威最新力作《奇異博士2》正式上映後，吸引許多影迷前往觀看，此次在劇情中「緋紅女巫」汪達有著舉足輕重的地位，整個劇情的推動者根本就是她，且汪達在電影中的戰鬥力超強，就連奇異博士也抵擋不了，對此，有許多影迷就笑稱此部電影應該更名為《緋紅女巫》，而除了《奇異博士2》中的正式劇情相當精采，且致敬許多電影畫面外，片尾彩蛋中新角色的現身更是讓大家驚艷不已。

莎莉賽隆飾演克莉。(圖/翻攝自MARVEL,微博)

相信大家在觀影後一定都會留下來等片尾彩蛋，而《奇異博士2》的彩蛋中就有一位新角色登場，身穿紫衣、留著金髮的女角從另一個空間出現，尋求奇異博士一同解決宇宙碰撞危機，而此角色從外型上看來與《奇異博士》漫畫版中的「克莉」造型相似，因此大家推斷新角色就是奇異博士的學徒兼妻子-克莉。

而更令大家驚豔的是，克莉的角色竟然是由奧斯卡影后莎莉賽隆飾演，莎莉賽隆飾演的克莉是具備多原宇宙旅行能力的魔法師，其法力相當高強，且在漫畫版的設定中，克莉是「多瑪暮」的姪女，她當初在看到奇異博士與多瑪暮的戰鬥後，覺得奇異博士法力高強且勇氣可嘉，因此多次在戰鬥中幫助他，不過這也導致她被多瑪暮驅逐，她也因此隨著奇異博士居住在地球。

克莉在漫畫版中是奇異博士的妻子。(圖/翻攝自MARVEL)

在漫畫版的《奇異博士》中，克莉從起初是奇異博士的徒弟，到後來兩人在相處的過程中情愫漸生，逐漸發展成為戀人關係，克莉最後更是成為了奇異博士的妻子，且她在奇異博士逝世後，接替他成為地球至尊魔法師，由此可見，此角色在漫威宇宙第四階段中有著重要戲份。

而過去也曾傳出克莉會由艾瑪華森來飾演，然而如今片尾彩蛋已出，相信影迷們一定都十分期待莎莉賽隆詮釋的克莉，也期待著能在後續劇情中，看到她與奇異博士間的火花。