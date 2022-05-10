遠東商銀公布4月稅前損益4.91億元、年成長達52.96％，前四個月累計稅前損益12.44億元、年成長0.73％，表現持續穩定向上。

遠銀董事會通過今年配發現金股利0.43元，及股票股利0.158元，將在6月21日股東常會議決。至於今年第一季財報累計淨利6.61億元，基本每股盈餘0.19元。

遠銀日前法說會強調，今年業務目標維持穩健成長的腳步，總資產設定年成長3.0％至7,450億元，存放款年成長各為3％及6％，隨美台啟動升息，將有助利差提升。