環保署10日進行南部科學園區台南園區三期基地開發計畫環評專案小組審查，由於過去開發面積大、對環境有重大影響，過去建議進入二階環評，這次科技部南科管理局縮小開發面積重新回到專案小組審查，經過討論後，環評委員認為相關資料仍有不足，要求開發單位6月底前補正後擇日再審。

值得注意的是，過去南科三期在前次專案小組會議時，由於開發面積接近100公頃，加上鄰近八角寮疑似考古遺址，因此環評委員認為對環境有重大影響之虞，建議進入2階段環境影響評估並送大會確認結論，因此南科管理局縮小開發面積並避開可能遺址位置，希望避免進入2階環評。

科技部表示，考量國內現有科學園區發展漸趨飽和，南科管理局所轄台南園區及高雄園區目前土地出租率均達9成，已不足供產業成長發展。台南園區開發面積約1043公頃，統計至去年，台南園區土地出租率達99.56％，進駐廠商產業別包含有積體電路、光電、生物技術、通訊、智慧機械及邊等產業，已共有310家廠商核准進駐，面積為529.90公頃，已租用土地面積為527.58公頃，可出租土地僅剩2.32公頃。

科技部說，過去計畫開發總面積93.62公頃，現在降為84.51公頃，其中事業專用區調整為38.91公頃、公共設施用地45.60公頃，預計引進四大類產業聚落,分別為半導體、智慧機械、精準健康及產業創新等業種，預計引進就業人口約5,250人。

經過閉門會議討論後，環評委員認為部分資料不足，要求南科管理局在6月底前補足，後續擇日再審。補足資料包含評估加嚴放流水水質排放濃度可能性，評估增加台南園區三期基地透水面積可能性。依據歷年降雨逕流歷線及滯洪功能設計，重新檢核滯洪池量體。以圖示呈現台南園區三期基地和鄰近區位之綠地分布，以及開發後之土地覆蓋情形，並據以說明實現整體綠廊道之可行性；補充路邊植栽之具體規劃，估算新增6,000株植栽之減碳效益。