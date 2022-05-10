廣州市交通運輸部門發布，自5月10日起，廣州機場、鐵路、公路客運等對外交通途徑，取消檢查離境者48小時核酸陰性證明，而除了進京旅客須持北京健康寶綠碼和48小時核酸陰性證明外，其他旅客只需提供健康碼綠碼，並且體溫正常，即可乘坐上述交通工具離開廣州。

此外，廣東周二起有一輪大範圍暴雨，廣州地鐵指出，外部道路若出現大面積淹水，導致有水流入軌行區等影響列車運行，廣州地鐵將及時組織受影響線路部分區段，乃至全線停運。