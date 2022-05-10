廣州放鬆管控 即日起離境不須再出示核酸陰性證明 21:292022/05/10 中時 林勁傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 廣州放鬆管控 即日起離境不須再出示核酸陰性證明。（示意圖／中新社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 廣州市交通運輸部門發布，自5月10日起，廣州機場、鐵路、公路客運等對外交通途徑，取消檢查離境者48小時核酸陰性證明，而除了進京旅客須持北京健康寶綠碼和48小時核酸陰性證明外，其他旅客只需提供健康碼綠碼，並且體溫正常，即可乘坐上述交通工具離開廣州。 此外，廣東周二起有一輪大範圍暴雨，廣州地鐵指出，外部道路若出現大面積淹水，導致有水流入軌行區等影響列車運行，廣州地鐵將及時組織受影響線路部分區段，乃至全線停運。 6歲童染疫退燒後無法站立 竞是併發橫紋肌溶解症 本土連2天下降 醫指今日是關鍵：估確診破7萬 #廣州 #核酸陰性證明 #離境 #48小時 #綠碼 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陳時中喊「這月」不再公布確診數 他曝背後盤算 16:502022/05/10 政治 兩岸防疫各走各路 牽動人員往來 04:102022/05/10 焦點新聞 地方篩檢站擠爆 陳時中：有需求不排除由中央加開 11:202022/05/10 生活 上海封控傳將再收緊 力拚月底達動態清零 04:102022/05/10 財經要聞 北京市抗疫發布8條措施 延續社會面從嚴從緊防控 11:062022/05/10 兩岸 亞東醫院院長114字發言感動眾人 網瘋轉發：好有智慧 11:042022/05/10 生活 趙少康批為選舉將新冠降第四類 陳時中回應了 15:282022/05/10 政治 上海封控已久仍有陽性確診者 鎖定老舊社區拔點攻堅 10:542022/05/10 兩岸 大陸4月汽車產銷承受重壓 乘用車銷量減3成以上 20:372022/05/10 兩岸 金馬影后傳隱婚「赴英待產淪女僕」男友真實互動全被拍 12:042022/05/10 娛樂 台北醫院PCR採檢量能最高2500人 急門診一天狂湧700人 12:402022/05/10 生活 兩岸熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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