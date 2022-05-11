本土疫情升溫，電子檢測業者東研信超今天宣布，即日起員工自行快篩陽性者，提供7天全薪居家防疫假，員工同住親友確診，提供3天全薪居家防疫假。

東研信超表示，為了讓員工能安心地放防疫假，決定無論是否為居隔者或任何感染原因，只要員工快篩陽性，便給予7天的給薪居家防疫假，降低疫情傳播風險。

東研信超指出，檢測工作必須在實驗室進行，測試工程師無法居家上班；基於檢測工程師的安全，及防疫考量，若因快篩陽性請防疫假的人數增加，將採取因應措施，暫時取消客戶的預約場地與測試，暫停客戶到場測試，以降低外部人員與員工的接觸機會。

東研信超同時會將測試工程師的人力配置，全數放在既有案件的測試執行；在內部加強防疫期間，檢測服務正常運作。

展望今年，東研信超表示，5G需求強勁，隨著5G及WiFi 6滲透率提升，應用面擴大，檢測接單量增加，今年營運表現可望優於去年水準。