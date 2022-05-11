世衛組織WHO總幹事譚德塞當地時間5月10日在一場媒體簡報會上評論中國的防疫政策，認為「動態清零」難以持續。大陸時事評論員、前《環球時報》總編輯胡錫進在微博發文稱，一些人認為中國的動態清零政策不可持續，這又不是什麼秘密，世衛總幹事也公開這樣說，不值得大驚小怪，重要的是只有中國才能為自己負責，世衛不會為中國一旦放開將有多少人死亡負責。

胡錫進表示，全世界已經死了1500萬人，世衛只能眼睜睜看著，而且因為美國和西方死人最多，世衛對抗疫不力一直不敢過多評論。

胡錫進指出，中國摸索出動態清零路線，殊為不易，它被普遍相信至少挽救了幾百萬中國人的生命，而且在過去2年保護了中國經濟。因為Omicron，中國今年面臨了新的困難，如何對付這個病毒新變種，需要艱苦的再探索。

胡錫進說，現在恐怕也只有中國在進行這樣的探索了吧？西方當這個病沒了，但它是沒了嗎？別人不清楚，世衛還不清楚嗎？今年頭四個月全世界因Omicron的死亡人數比去年頭四個月少了嗎？

「不試，怎麼能知道Omicron還能不能控制住？中國的探索作為當今世界一條獨立抗疫路線有著它不可取代的價值。」胡錫進抱怨，「中國在付出代價和犧牲，世衛組織這個時候談論中國的事情，理應要考慮他們的話會在中國產生什麼影響。他們不應從外部拆中國抗疫的台。既然他們指出中國的辦法不可持續，那麼他們應該給出一個更有效更可持續的辦法來。但他們又給不出來！」

「我想說，世衛的態度畢竟不重要，我們看到了，它從未影響過美國。」胡錫進認為，「中國怎麼做，要我們自己來研判決定。動態清零是一個抗疫體系，也是一種人道主義價值觀，它在大方向上不可能錯。重要的是我們自己把它繼續執行好，根據新情況不斷探索更加高效的補充辦法。現在中國社會出現了分歧，這也是世衛的話得以發酵的原因，我們需要克服這些分歧，形成新的眾志成城。」

胡錫進認為，中國最關鍵的是把事情做好了，用事實說話。中國要能做到迅速把疫情控制住，並且通過接下來的努力，把抗疫的經濟社會成本逐漸降下來，形成事實上過硬的可持續性。那樣的話，國內的分歧就會很快降下來，更不怕外部說。

胡錫進表示，他相信中國會奮發努力並且實事求是對待這件事的，因為這個事情太大了，牽動每一個中國人，除了用事實用結果說話，用不斷的成功說話，中國別無選擇。