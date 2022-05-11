女星周慧敏擁有「玉女掌門人」的美名，她演藝事業橫跨唱片、戲劇和電影，周慧敏雖然一度淡出演藝圈，不過她近年則積極重返舞台，除了開演唱會，她也客串電影《等一個人咖啡》，不過周慧敏昨（10日）則在微博發文感嘆新人輩出，看到新生代歌手用自己的方式演繹她過往的作品，讓她覺得很感慨，同時，她也感嘆：「我已不太活躍了」。

周慧敏昨在微博發長文，表示自己的作品能得到外界的欣賞，已經非常高興，「這2年更看到新生代歌手於她們的重要舞台用自己的方式表演我的歌，發揮都很好，看到無限感慨。」周慧敏認為，這是傳承，是榮幸和暖心的。周慧敏發現在網路上，有很多無論粵語流利或不流利的網紅和網友都用心學唱，「還貼出來tag（標記）我，當然要比like（喜歡）啦。」

同時，周慧敏也發現，她有不少粉絲都是年輕人，有些是因父母喜歡，所以從小就聽周慧敏的歌，「有些是因為喜歡《大時代》我的演出開始關注我，然後發現我也是歌手，而去找出我的作品來欣賞。有些是無意中聽到我的音樂作品，而發現我原來是演《大時代》那位演員，讓他們興奮地找出更多我的作品去觀看」，讓周慧敏感動說：「沒想過自己的作品帶給我這麼多，很感恩」。

周慧敏最後則表示：「雖然我已不太活躍了，因疫情關係更沒有出來見大家好久了」，不過她則會趁空檔做喜歡的事，「去年聖誕節圓夢演奏了貝多芬的《月光奏鳴曲》，今年復活節也為Psalm 23譜上旋律，演繹了這麼有意思的1首歌。」周慧敏認為，自己開心最重要，而知道有粉絲喜歡，更是讓她開心不已。