大陸女星張嘉倪演活宮廷劇《延禧攻略》的「最美妃子」順嬪，讓她人氣再攀高峰，戲裡戲外都是大美女的張嘉倪，近日則被網上曝光一系列的出席活動照，在民眾的無P視角中，張嘉倪舉手投足依舊氣質、俏麗，甚至被誇「真人比上鏡還要漂亮」，有民眾則對張嘉倪手比愛心，她也立刻手比愛心，親民舉動狂圈粉。

張嘉倪日前身穿一襲粉色長洋裝、頭斜戴貝蕾帽現身，張嘉倪舉手投足氣質又俏麗，有不少網友就把野生張嘉倪照PO到社交平台「小紅書」上，紛紛發文讚張嘉倪「真人真的太美了，臉和頭都超小、超精緻！真的好羨慕」、「不愧是女明星，臉超級精緻，真人比上鏡還要漂亮」。

網曝野生張嘉倪照。（圖／取材自小紅書）

野生張嘉倪的影片也被分享到小紅書上，網友大讚：「張嘉倪真的是視頻比圖片還美，這身衣服其實很難駕馭，但是她穿也很好看」。而張嘉倪不只被讚漂亮，網友還透露，她和朋友對張嘉倪手比愛心，親民的張嘉倪還偷偷地也對她們比愛心，讓網友感動直呼：「而且好有禮貌、好溫柔」。

34歲張嘉倪在2006年參加瓊瑤劇選角活動《尋找紫菱》獲得冠軍而踏入演藝圈，並以瓊瑤劇《又見一簾幽夢》飾演活潑可人的汪紫菱爆紅，星路大開的張嘉倪，接連在《微笑在我心》、《離愛》、《新還珠格格》、《宮鎖珠簾》等戲都有演出，張嘉倪2018年則在《延禧攻略》演活最美妃子「順嬪」，讓她再嘗到走紅滋味。