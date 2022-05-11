梅雨鋒面13日到，曾文水庫11日下午4點蓄水率為27.92％。（南水局提供／劉秀芬台南傳真）

中央氣象局預報今年首波梅雨鋒面將於13日接近台灣，影響至下周一16日前後，水利署南區水資源局表示，已要求所轄各水庫管理中心及施工廠商隨時注意梅雨鋒面動態，盤點整備各項防汛資材，與轄區內地方政府及河川局通力合作守護家園，以求有雨無災。

南水局表示，曾文水庫集水區昨日及今日陸續降雨，5月1日至今日中午12時累計降雨量為90.3mm，比歷年同期61.89mm還多，曾文水庫集水區降雨量25.5mm，約可為水庫帶來約150萬立方公尺入流效益，11日上午雖有降雨，雨勢中午12點就停，降雨量只3.7mm。

農水署嘉南管理處表示，這兩天下雨區多下在三年二作區，一期稻作區降雨少，因此供灌照常，但仍會視雨情作調整。

南水局副局長王瑋表示，目前南部地區水情可正常穩定供應各標的用水至7月底，供水無虞，南水局日日監控轄區水情，並適時依照降雨及水情狀況機動調度水源供應各標的用水，請民眾安心。

據南水局資料顯示，曾文加烏山頭水庫蓄水率11日下午4點有32.14％；以供應民生用水為主的南化水庫，今日集水區降雨量為5.5mm，蓄水率有53.64％。

南水局也呼籲民眾，在汛期間務必隨時留意所在地上游水庫調節性放水或洩洪訊息，遠離河床確保安全。