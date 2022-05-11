adidas adizero 系列推出全新夏日配色「競速綠」。（adidas提供）

跑步是一項看似簡單卻充滿學問的運動，短距離需要的是強勁爆發力，長距離則需不斷調節呼吸、配置速度。在跑步裝備上，跑者也會隨著訓練距離來挑選適合鞋款，運動品牌UNDER ARMOUR 洞悉跑者需求，今年五月全新推出專業長距離跑鞋「UA HOVR Machina 3」。adidas adizero系列則推全新夏日配色，陪伴跑者挑戰自我極限。

新品強打兼具前進動能與舒適腳感的雙密度UA HOVR中底科技、專為鞋底高壓磨損區域進行加強、搭配完美包覆與極佳透氣的工程網眼鞋面，「UA HOVR Machina3」將給予長距離跑者絕佳支撐。而為了使跑者能更專注於調整姿勢及配速，在鞋跟部分消除多層次布料設計，使整體結構更加輕量化，外部則採用TPU支撐包覆，提升支撐性與穩定性；鞋面更採用工程網眼鞋面，利用增加穿孔數量及精工處理，打造貼合包覆力與極佳透氣度。

adidas adizero系列結合PANTONE 2022年春夏所強調的羅勒綠(Basil)與水仙黃(Daffodil)兩大色彩，打造專屬adizero的「競速綠」。adizero擁有多項獨創技術，不僅將具代表性的超輕量LightstrikePRO中底再升級，更革命性研發出EnergyRods碳纖維推進系統，該系統以人體足部骨骼架構為靈感，可精準支撐足部發力點，完整傳導力量至腳尖處，為整雙鞋賦予高效驅動力；此外也透過ARAMIS動態測量技術，捕捉跑者在跑步時的雙足變化，再運用數據化智慧分析，準確了解跑者腳掌的支撐需求，進而設計出最貼近跑者的鞋面結構。