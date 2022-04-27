聖約翰科技大學為慶祝學校創校55週年舉辦「為聖約翰而跑暨賢孝樂齡競走」活動，共計有310人參加。參與路跑活動的師生們沿著學校外圍繞行一周，途經新埔海堤秘境，與海天一色的美景之後再折返回學校操場。此次，在葉振昌里長帶領下有30位賢孝里里民一起參與，其中年紀最長的阿伯高齡86歲，青銀共聚一堂，展現活力，一起儲存健康資本，也為聖約翰科大55週年校慶獻上祝福。

高齡82歲（左一）及86歲（左二）的賢孝里里民也參與其中。

黃宏斌校長表示，「為聖約翰而跑」是學校的傳統，希望能養成學生運動的習慣以及讓全校師生更認識學校週遭的環境。活動當日上午雖然下雨，但下午放晴，感謝老天爺給予大家一個適合跑步的涼爽天氣。有鑑於疫情升溫，他提醒大家要勤洗手、正確配戴口罩、注意衛生習慣。

參與者或走或跑，途中會經過非常美麗的新埔海堤秘境。

去年是參賽者，今年擔任工作人員的周亞惠同學說，雖然自己不是總召，但以學長姐的角度來看，幫助學弟妹們順利舉辦活動，掌控大局，將活動經驗傳承延續下去，這體驗不同以往，以後還想要再參與。

工作人員在路跑者手上蓋上印章，確認已完成一半路程。

「即使因疫情讓許多事情停擺，仍無法消滅大家對於實體活動的熱忱。」王若伃同學表示，起跑後不到17分鐘就看到男子組第一位選手觀光三真徐逸航同學跑回來，讓她感受到同學及師長的熱情。路跑是戶外活動，多多運動有助於提升大家的免疫力，才有本錢與病毒對抗及與疫情共存。

負責指引路跑方向及發放路跑名次牌的林偉澤同學，目睹很多選手為了增加自己跑步的重量，帶上包包之類的東西參與活動，讓他覺得很厲害。因為負重跑步比一般跑步還要累，這也讓他感受到，只要願意吃苦，什麼事都能完成。他並自我勉勵不要怨天尤人，只要保持正向心態一直努力下去，一定會成為人上人。