【愛傳媒蔡詩萍專欄】刻意挑了陽光照射下的九點多出門跑十公里。不為什麼，只為一句話：為何一碰到氣溫高的時候，腳就沒力？！答案是，練得不夠，沒練到連陽光也怕你的程度！

九點，安頓好家裡一個家庭煮夫該做的工作後，穿上短衫，套上跑褲，選了適合陽光的色系跑鞋，戴上酷酷的太陽眼鏡，帶了兩顆鹽錠，出門了。

真是熱，才起跑一公里，就感覺汗在浹背，天氣熱不好跑，一個原因很明顯，整個人濕成一團，太陽眼鏡下汗水不斷滲進眼簾，刺激眼睛扎扎的，很不舒服。

五公里，直上猴山岳，然後吞下一片鹽錠，轉往山下，回程風一陣陣，穿透林間，是對跑者最好的撫慰。

跑馬的人，最明白一步一腳印的道理，跑快跑慢，你要完賽42公里，只能靠你自己的意志力，靠你自己雙腿的持續力，沒什麼其他的硬道理。

跑馬的人，也最務實，跑完一杯冰飲，一罐啤酒，躺坐路旁，沒什麼比這更撫慰跑者心靈的利器了！

跑完十公里，回到住家附近，找了一處台階，拉筋十分鐘，左腿拉，右腿拉，抬頭，望見在住家大樓旁夾道的路樹頂，白雲襯著藍天，簡單的搭配出平淡之美。

我在小學時，從教室望出去看過；我是高中生，坐在操場樹下，看書發呆時仰望天空看過；我在出國旅遊時，躺在異國的沙灘上看過；我帶著女兒去學校操場騎單車，她笑著，我抬頭，天空也是那樣一片雲，一整片藍天。

我想起剛剛在跑步時，沿途看到的「最美的風景是人」的幾段畫面：有騎車的，把單車擱置一旁，靜靜看書；有一對男女，閉目打坐迎向日光。

似乎，時間都停滯了。似乎，人間的美好，都在自己身邊了。小日子，小幸福，雖然時光總是流動著，但你想，你愛，你願，你就留住了當下。

作者為知名作家

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