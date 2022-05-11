【愛傳媒葉毓蘭專欄】老牌諧星脫線5月9日晚以九十高齡病逝，我的心中五味雜陳，不知是該難過，還是要為他免受病痛之苦而欣慰。幾乎從我有記憶以來，就有脫線的身影。

幼時的我，父母都愛看戲，從小我就跟著看，父親管區內的電影院，或是廟埕前的戲台下，總是可以找到我，即使沒有戲可看，我也能坐在收音機前聽廣播劇，再去四處轉播放送聽到的故事情節。

等到民國54年搬到台北之後，看不起電影了，萬華租屋隔壁的廣達香肉鬆買了一部電視機，六點開播後，我也是站在騎樓下緊盯著台視的《太空飛鼠》，直到愛看戲的父親也決定買電視機，才讓我放學後乖乖待在家裡當電視兒童。

就這樣，脫線成為陪著我長大的重要他人，而且，我的母親也是脫線的粉絲，那個模仿卓別林，人中貼著小鬍子的脫線，總是有辦法在綜藝節目的短劇中，把母親逗得格格笑。

後來，脫線退出演藝圈，搬到台東鹿野開農場，養了一大群鬥雞，為了吸引路過的旅客駐足買雞，他在農場的路口豎了一個大招牌「帶出場250，脫光光加50」，果然引起注意（意淫），連警察都以為是農場在做雞、馬殺雞。但，卻不了解，為什麼這麼便宜⋯⋯

脫線一生都在努力帶給周遭歡笑，連創業養雞賣雞，也能讓人莞爾。

聽說9日晚走的也很灑脫，吃過晚餐後突然心肌梗塞。兩天前他才在家裡直播推銷產品，也唱歌祝粉絲們母親節快樂。雖然對他的驟然離世很意外，但是想起過去的脫線，我還是忍不住嘴角上揚。

謝謝你，脫線大哥，一路好走。

作者為立委、前警大教授

照片來源：作者臉書截圖。

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