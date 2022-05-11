國內新冠肺炎疫情延燒，國內防疫政策從病毒清零倒向共存，連日來確診數暴增引發不安，但中華民國防疫學會榮譽理事長王任賢認為，本土疫情暴增反而加速邊境開放，並預言會如同衛福部長陳時中所說的7月解封。交通部觀光局今日則替導遊、領隊等舉辦講習，提升防疫知能，為疫後觀光做準備。

以國人疫情前常去的國家為例，歐美已完全開放；日本近日逐步解封，並開放觀光客入境；新加坡、泰國、馬來西亞等東南亞國家也解封，各景點都能見到外國旅客身影。反觀台灣疫情攀升，單日確診數甚至來到世界第一，讓旅遊業感嘆，距離邊境解封是否越來越遠？

王任賢分析，邊境管制一定是與國內管制同步，陳時中曾提過7月這個時間點，而目前的政策無論是檯面上或檯面下，看來也都是以此為目標，包括把新冠肺炎從第5類法定傳染病調降，一旦它變成第4類法定傳染病，政府管制就失去法源，勢必要開放。

觀光局今日舉辦「旅行業從業人員及導遊、領隊人員防疫講習」，提升從業人員、導遊及領隊防疫知能的概念，並透過專家分享鄰近國家日本、韓國等在疫後旅遊生態及疫後產品規劃的大不同，進一步瞭解觀光產業在疫後應有準備。

觀光局主任秘書林佩君表示，過去2年多受疫情衝擊，以觀光產業受創最鉅，感謝旅行業界共體時艱，希望藉由此次課程，讓旅行業相關從業人員得以為疫後觀光做好充足準備。

觀光局長張錫聰說，相關講習有其必要性，他鼓勵各旅行產業公協會可自行辦理，觀光局也正與疫情指揮中心研議旅行業辦理出入境團體旅客操作指引草案，並就執行做法持續與旅行業溝通，為疫後國際觀光準備。