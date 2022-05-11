用鏡頭看台灣》木柵機廠防疫急門診啟用 掛號篩檢取藥一條龍 20:352022/05/11 中時 范揚光 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 捷運木柵機廠停車場增設的「防疫急門診」11日起開始營運，預計每日可以為800名快篩陽性民眾PCR採檢。在木柵機廠外，大批民眾一早就搭車排隊等候篩檢。（范揚光攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 捷運木柵機廠停車場增設的「防疫急門診」11日起開始營運，預計每日可以為800名快篩陽性民眾PCR採檢。在木柵機廠外，大批民眾一早就開車排隊等候篩檢。（范揚光攝） 捷運木柵機廠停車場增設的「防疫急門診」11日起開始營運，預計每日可以為800名快篩陽性民眾PCR採檢。在木柵機廠內，員警忙著引導車輛指揮交通。（范揚光攝） 捷運木柵機廠停車場增設的「防疫急門診」11日起開始營運，預計每日可以為800名快篩陽性民眾PCR採檢。在停車場內，醫護人員正在為1名機車騎士採檢。（范揚光攝） 捷運木柵機廠停車場增設的「防疫急門診」11日起開始營運，預計每日可以為800名快篩陽性民眾PCR採檢。在停車場內，醫護人員正在為1名機車騎士採檢。（范揚光攝） 捷運木柵機廠停車場增設的「防疫急門診」11日起開始營運，預計每日可以為800名快篩陽性民眾PCR採檢。「防疫急門診」採用「車來速」模式運作，民眾不必下車就可採檢領藥。（范揚光攝） 捷運木柵機廠停車場增設的「防疫急門診」11日起開始營運，預計每日可以為800名快篩陽性民眾PCR採檢。「防疫急門診」採用「車來速」模式運作，民眾不必下車就可採檢領藥。（范揚光攝） 捷運木柵機廠停車場增設的「防疫急門診」11日起開始營運，預計每日可以為800名快篩陽性民眾PCR採檢。一位學童受不了採檢的不適，忍不住用手按住鼻子。（范揚光攝） 捷運木柵機廠停車場增設的「防疫急門診」11日起開始營運，預計每日可以為800名快篩陽性民眾PCR採檢。一位民眾騎著UBike前來採檢，同行親友在旁拍照記錄。（范揚光攝） 新冠肺炎本土疫情急遽升溫，確診人數屢創新高，為有效分流醫療量能，台北市政府在捷運木柵機廠停車場增設的「防疫急門診」11日起開始營運，預計每日可以為800名快篩陽性民眾PCR採檢，全程從掛號、篩檢到取藥採一條龍服務。 民眾如果有相關症狀，醫生也會開立診斷處方並現場取藥。 市府表示，萬一疫情爆發大型醫院量能無法消化，木柵機廠的「防疫急門診」將會轉型成「野戰醫院」，將有呼吸道症狀的病患送來這裡醫治，以免前線醫院面臨崩潰的危機。 木柵機廠站「車來速」首日大排長龍 回堵到國道 《金融》集保籲落實股東會防疫 檢舉違法價購委託書 #用鏡頭看台灣 #木柵 #機廠 #門診 #取藥 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 2022誰來做老大》台北市長 確診直播談防疫 蔣萬安賺聲量 04:102022/05/11 政治要聞 防疫形同作戰！豐原警積極防疫 維護員警及民眾健康 10:352022/05/11 社會 平防疫保單之亂 黃天牧發四點聲明 04:102022/05/11 財經要聞 屏縣單日確診破千 明起390家基層診所加入領藥快篩行列 17:052022/05/11 生活 明台產險開放數位健康證明申請防疫險理賠 手機通知理賠事故 17:432022/05/11 財經 民眾反映花6小時等防疫計程車 桃機回應了 18:222022/05/11 生活 健保部分負擔調整 擬延後上路 04:102022/05/11 財經要聞 社區診所居家照護 北市4區先試辦 04:102022/05/11 地方新聞 北市「親子防疫急門診」調降年齡！柯文哲：限12歲以下 16:222022/05/11 生活 防疫轉變 總統：全黨動起來當防疫團隊分身 16:282022/05/11 政治 集保：落實股東會防疫 檢舉價購委託書 16:042022/05/11 財經 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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