捷運木柵機廠停車場增設的「防疫急門診」11日起開始營運，預計每日可以為800名快篩陽性民眾PCR採檢。在木柵機廠外，大批民眾一早就開車排隊等候篩檢。（范揚光攝）

捷運木柵機廠停車場增設的「防疫急門診」11日起開始營運，預計每日可以為800名快篩陽性民眾PCR採檢。在木柵機廠內，員警忙著引導車輛指揮交通。（范揚光攝）

捷運木柵機廠停車場增設的「防疫急門診」11日起開始營運，預計每日可以為800名快篩陽性民眾PCR採檢。在停車場內，醫護人員正在為1名機車騎士採檢。（范揚光攝）

捷運木柵機廠停車場增設的「防疫急門診」11日起開始營運，預計每日可以為800名快篩陽性民眾PCR採檢。在停車場內，醫護人員正在為1名機車騎士採檢。（范揚光攝）

捷運木柵機廠停車場增設的「防疫急門診」11日起開始營運，預計每日可以為800名快篩陽性民眾PCR採檢。「防疫急門診」採用「車來速」模式運作，民眾不必下車就可採檢領藥。（范揚光攝）

捷運木柵機廠停車場增設的「防疫急門診」11日起開始營運，預計每日可以為800名快篩陽性民眾PCR採檢。「防疫急門診」採用「車來速」模式運作，民眾不必下車就可採檢領藥。（范揚光攝）

捷運木柵機廠停車場增設的「防疫急門診」11日起開始營運，預計每日可以為800名快篩陽性民眾PCR採檢。一位學童受不了採檢的不適，忍不住用手按住鼻子。（范揚光攝）

捷運木柵機廠停車場增設的「防疫急門診」11日起開始營運，預計每日可以為800名快篩陽性民眾PCR採檢。一位民眾騎著UBike前來採檢，同行親友在旁拍照記錄。（范揚光攝）

新冠肺炎本土疫情急遽升溫，確診人數屢創新高，為有效分流醫療量能，台北市政府在捷運木柵機廠停車場增設的「防疫急門診」11日起開始營運，預計每日可以為800名快篩陽性民眾PCR採檢，全程從掛號、篩檢到取藥採一條龍服務。

民眾如果有相關症狀，醫生也會開立診斷處方並現場取藥。

市府表示，萬一疫情爆發大型醫院量能無法消化，木柵機廠的「防疫急門診」將會轉型成「野戰醫院」，將有呼吸道症狀的病患送來這裡醫治，以免前線醫院面臨崩潰的危機。