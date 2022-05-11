高雄三鳳中街民宅竄火燒3房 濃煙沖天一度撲滅又燒 21:382022/05/11 中時 洪靖宜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 現場竄出濃濃火勢。（洪靖宜攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 現場竄出濃濃火勢。（洪靖宜攝） 高雄三民區三鳳中街50號附近，11日19時18分發生火警，警消出動多人車到場搶救，台電也到場斷電，火勢在20時許控制，附近住戶紛紛跑出家門，但控制沒多久，現場又開始飄出黑煙，隨後冒出熊熊火勢，民眾見狀不斷喊：「又燒起來了！」，消防員緊急射水搶救撲滅。 現場為1至2樓的木造矮房，初步了解波及3間房，無人受困，但到底為何會突然起火，詳細起火原因仍待釐清。 影／爆炸聲頻傳！中和廢棄重油回收廠火警 屋主急逃生 手機深夜自燃！妹子遭「火噬頭髮」驚醒 枕頭櫃子全被燒爛 #三鳳中街 #高雄 #火警 #火勢 #起火原因 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 我家門前有大蛇！ 阿嬤急壞衝派出所求助 11:082022/05/10 社會 桃園翁爛醉倒路邊 警拍照「挨家挨戶問」助返家 21:232022/05/10 社會 離奇！花蓮汽修工人凌晨失聯 竟陳屍掩埋場廢棄車底 12:492022/05/10 社會 詐騙老哏「兒遭綁架」婦險遭騙160萬 警民合作即時攔阻 11:022022/05/11 社會 老婦手鍊掉落水圳 員警用曬衣竹竿撈回手鍊 12:422022/05/10 社會 遶境放煙火未申請 彰警取締爆衝突 04:102022/05/09 地方新聞 野豹現蹤村莊 4男肉搏5小時才制伏 驚悚過程曝光 13:112022/05/10 搜奇 長榮家變 海外金庫董座鬧雙包 04:102022/05/11 財經焦點 大婚日遭迎娶車隊「放鳥」 新郎怒告車行侵犯「人格權」贏了 09:502022/05/10 社會 嘉縣首推資方職訓課程 加速企業2、3代無縫接軌 19:012022/05/11 生活 壯碩通緝犯躲40公分窄陽台 岡山警從門把痕跡逮人 15:412022/05/11 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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