現場竄出濃濃火勢。（洪靖宜攝）

高雄三民區三鳳中街50號附近，11日19時18分發生火警，警消出動多人車到場搶救，台電也到場斷電，火勢在20時許控制，附近住戶紛紛跑出家門，但控制沒多久，現場又開始飄出黑煙，隨後冒出熊熊火勢，民眾見狀不斷喊：「又燒起來了！」，消防員緊急射水搶救撲滅。

現場為1至2樓的木造矮房，初步了解波及3間房，無人受困，但到底為何會突然起火，詳細起火原因仍待釐清。