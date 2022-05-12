教育部「第四屆學校環境教育實作競賽」上月底頒獎，全台共有103隊、522名師生報名，新北共5校獲獎，其中八里國中以「鳥類友善校園」為題，榮獲第二名及年度影響力獎，指導老師王俊凱帶領學生共同研發出對於鳥類友善的窗戶材料包，防止鳥類誤撞透明玻璃的事件頻頻發生，學校更將此做法推廣到其它學校與社區，至今已發送全台216份材料包。

王俊凱表示，現今新世代環境教育希望跳脫舊式環境教育框架，走入真實生活，關注周遭環境問題，自己便與學生共同以校地特色為研究方向，一起開發了鳥類友善窗戶材料包，希望藉由此次經驗，讓環境議題走出校園，促使大家關心周遭環境，創造友善的動物共存空間。

一同參與鳥類友善窗戶材料包研發計畫的8年級張語喧、李佳蓁以及游翔富與陳雲玲表示，參賽經驗對於他們而言非常有意義，因為能與熱愛生態的人一起為鳥類盡一份心力，拯救更多鳥類的性命，更能和社區、全台學校做朋友。

除八里國中，鷺江國中也勇奪競賽第二名，竹圍國小獲優選，平溪與三多國中則為佳作。鷺江國中以屋頂能源開發、智慧控制家電、水資源和生態為研究主題，設計「ihouse環保智慧屋」。由老師黄瑞華與學生共同研發「智慧太陽能悶燒鍋」，運用太陽能烹煮食物。此外，更以屋頂悶烤鍋、追日發電、雨水回收與自動灌溉半水耕農園等事物為未來的開發目標，期待未來能以低價零件開發方便DIY模組，架設共創平台網站，供應有需求的人自由選購需要模組，完成獨一無二的智慧設計環保屋創意平台。

新北市教育局長張明文表示，自國家「環境教育法」政策實施後，新北市便以12年國民教育課綱中的環境教育學習五大主題為核心，提升師生有關永續發展的教育知能，將環境行動力落實於日常生活中，擴大學生對於環境教育的視野，期許未來能將環境教育落實於新北各校園中。