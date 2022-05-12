宏碁(2353)Aspire Vero環保筆電今榮獲2022年iF設計獎，此為Aspire Vero環保筆電第四度榮獲設計大獎，之前亦獲2022年紅點設計獎、2021年日本Good Design設計獎及2021年紅點環保包裝設計的肯定。

2022年iF設計大獎創下最多投件紀錄，共有一萬多項產品及專案參獎，今年iF設計評審團由132位設計師、來自20多個國家/地區所組成，並在作品中尋找最具創新力量的作品，亦有機會發掘設計界下一位明日之星。評審團依據創意、形式、功能、差異性及影響等指標對參賽作品進行評分。

Acer Aspire Vero（AV15-51）是宏碁邁向環保筆電的第一步，是宏碁Earthion使命的實踐，也將永續精神潛藏在筆電之中的每一角落：全機殼採用30%消費後回收塑料（PCR）製作，以及屢獲獎項肯定的100% 可回收材質作為外包裝；其VeroSense軟體讓使用者輕鬆掌握電力消耗，依據不同使用情境優化效能和電池表現。除此之外，筆電本身亦可輕鬆維修及升級。

Aspire Vero優雅的外型及永續性的設計語言之中取得完美的平衡，全機採用自然灰原料色與飛濺的黃色顏料點綴，展現其原始及具有識別度的外觀，表面無特別上漆；具備紋理設計的表面，則讓環保筆電更易於握持，並能讓使用者在人群中更加脫穎而出，以細緻雷雕取代過往以貼紙作為標籤的設計。