今（12日）新冠肺炎本土確診新增6萬5385例，日前指揮中心統計三年內二次染疫的個案已有268例，是否哪些對象較可能二度染疫、確診症狀有何差異？指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞回應，目前未觀察哪個特定族群容易二度感染，但常接觸不特定人士、易暴露在病毒環境的人，風險比較大。

指揮中心10日透露，今年確診的個案有268人曾在2020、2021確診過，但無法評估是否都是再度感染。羅一鈞今日表示，有些傳染病二度感染的風險比較高，例如登革熱第2種型別的再感染會導致出血熱，增加重症死亡風險，不過新冠病毒的二度感染，症狀會比前一次輕微，多數都是無症狀、輕症。

羅一鈞也強調，目前沒有觀察到二度感染後狀況更嚴重的情形，有待繼續觀察，也沒有說哪類人容易二度感染，應與工作、生活的暴露風險有關，例如常常接觸不特定對象的人、醫護人員或邊境工作人員等。