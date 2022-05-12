澎湃新聞12日報導，大陸公安部因「鐵鍊女」人口販運事件，5月初發布6大重大拐賣婦女兒童犯罪A級通緝犯，已陸續落網，5月12日中午，從廣東陽江市公安局獲悉，11日22時許，陽江警方組織警力趕赴東莞市，將公安部發布的A級通緝犯黎經發抓獲歸案。警方透露，1989年4月至10月間，黎經發夥同他人以招工為名，從事販賣婦女違法犯罪活動，後一直潛逃。

今年5月5日，公安部發布A級通緝令，公開通緝6名重大拐賣婦女兒童犯罪在逃人員，其中1人是廣東陽江陽春籍黎經發（男，56歲，廣東省陽春市三甲鎮人）。

經警方偵查，1989年4月至10月間，黎某夥同黎某富、張某校、張某彬、張某行等人以招工為名，從事販賣婦女違法犯罪活動。案發後，張某校、張某彬、張某行先後落網，黎經發則一直潛逃至今落網。其間，陽江警方一直對黎經發開展強力追逃、勸投工作。

根據偵查研判分析獲得的線索，今年5月10日，陽江陽春警方派出警力趕赴湖南長沙開展追逃；5月11日，根據最新研判，陽春警方又派出另一組警力趕赴東莞對黎經發展開追逃和勸投工作。

5月11日晚，藏匿在廣東東莞的黎經發，迫於公安部打拐專項工作的強大追逃壓力，以及陽江警方開展的強力打拐追捕勸投措施，主動聯繫陽江陽春警方投案自首。當晚10時，陽春市公安局追逃組民警在東莞市南城街道一公交站，將投案自首的黎經發抓捕歸案。

大陸上游新聞此前報導，經聯繫到黎經發老家村裡一位50多歲知情人士，對方表示，自己嫁到該村幾十年，一直沒有見到過黎經發回來，黎經發很早就出去了，也不知道具體去到了哪裡。據她所知，黎經發的父母、姊姊都已經過世，在當地已經沒有任何直系血親，家裡的老房子也已經成了荒地。