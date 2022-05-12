立法院長游錫堃今天（12日）下午前往宜蘭縣政府，拜訪縣長林姿妙並聽取立院選址簡報，游錫堃表示，經立委的提案全台有27處作為立院備選位址，宜蘭2處是立委陳歐珀提案。游錫堃坦言，他雖然是宜蘭人，對宜蘭有感情，但他的態度開放，立法院是合議制，選址會經過理性評估，「不是因為我是宜蘭人就選擇宜蘭。」

宜蘭的備選位址是位於宜蘭火車站後方的宜蘭市健康休閒專用區，以及五結鄉的中興文化創意產業園區。林姿妙歡迎、也會爭取設在宜蘭，她說，立院設址在宜蘭增加地方與中央的聯繫，能帶動地方的發展，期待與盼望立院能設在宜蘭。

游錫堃表示，立院的現址是60年前一所中學的舊校舍、教室，早在30年前就決定要遷址，當時是要遷到華山藝文特區，但因故沒有遷成，1998年連241億元預算都編列，還是因為種種因素沒有遷，241億元預算保留5年後繳庫。

游錫堃指出，立法院的遷建各界建議有27處，都是立委提案，台北市有11處，新北5處、台中7處、彰化2處、宜蘭2處，宜蘭縣是陳歐珀提案，這27個地點會由立法院的諮詢委員會評估優劣，如交通、區位、文化評比等各方面條件，選出3案或5案，未來會成立國會遷建委員會決定後送院會通過。