智慧家電廠禾聯碩（5283）12日董事會通過第一季財報，受惠近來市場家電消費成長，以及在「班班有冷氣」標案認列，營收17.5億元、年增35.2％，不過原物料成本上揚衝擊以及標案毛利較低，淨利1.45億元、年減8.5％，每股純益為1.99元，略遜於去年同期的2.17元。

禾聯碩今年首季由於「班班有冷氣」計劃認列，空調產品在淡季期間有雙位數的成長，此外，近年積極擴展的小家電，以及因應疫情產生居家新興需求的家用冷凍櫃，銷售也都有一成以上的成長。

過去幾年禾聯碩首季每股純益均約在2元上下，禾聯碩指出，由於政府標案毛利較低，以及金屬等原物料價格、運費居高不下，加上第四季、第一季原本即屬於毛利較高的空調銷售淡季，導致營收衝高、但獲利則有微幅衰退，首季毛利率、營業淨利率、純益率分別為29％、8％、8％，低於去年同期的38％、14％、12％。

禾聯碩表示，禾聯產品以自有品牌HERAN深耕台灣市場多年，以健康、安心、節能為導向，除了主力產品空調、液晶顯示器外，各式小家電與冷凍櫃等銷售均有明顯成長，今年推出全新變頻空調商品「沼氣防護清淨旗艦型」，採用對地球環保傷害更少、效能更高的R32新環保冷媒，疫情期間打造全新健康居家型態，雖然家電業普遍面臨原物料成本上漲的壓力，未來仍會持續投入差異化產品研發，與競爭對手有所區隔，讓業績持續提升。