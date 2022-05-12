周興哲近日推出新單曲〈14天〉。他原訂13日起一連3天在台北小巨蛋舉辦「Odyssey旅程」演唱會，也預計在演出中首唱新歌，卻因為疫情影響小巨蛋延期，他決定提早上線此曲，作為給粉絲最溫暖的補償。
他新歌〈14天〉是在去年往返兩岸隔離時的創作，單曲封面更特別挑選由他拍攝的美麗海景作品，別具意義，他表示，「雖然疫情嚴重，影響了我們快要3年，但一定還是要保持正面，希望這首歌希望可以安慰所有的人」。
他憶起，當時獨自待在隔離飯店，「還好帶了吉他，能讓我可以寫歌抒發」，藉由創作得以讓壓抑的情緒得到釋放，開心形容每當寫完歌曲之後，感覺自己的靈魂在天空中自在地飛翔。
雖然小巨蛋演唱會延期，他目前仍然健身不懈，希望用意志力撐到演唱會再啟，不但將帶給粉絲最完美的體態，更希望以此戰勝病毒，呼籲大家加重防疫力度，盼大家一起努力撐過疫情，歌迷在家時能多聽他的歌曲，「用我的歌陪小興星們度過疫情高峰期。」
至於小巨蛋何時重啟開唱？他所屬「星空飛騰」表示，正跟小巨蛋協調檔期，正確日期一出來會馬上公告，請歌迷不用擔心；屆時可用原票原坐位入場，若需要退票，待後續程序確認後，也將會一併公布。
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