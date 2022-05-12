台灣虎航推出我國航空業首發限量NFT，並提供3次見證A320neo交機機會，以及18個月空位無限次搭乘的賦能，5月10日上午開賣、今日中午結標。台灣虎航表示，15顆NFT起標價皆為15萬元，這次最高得標43萬6000元、最低得標26萬5000元，成功為市場創造話題性。

台灣虎航發行的15顆NFT與台灣新銳數位藝術家Jun合作，以網紅虎將與台灣虎航的航點來發想設計，富含Jun的設計風格與立體空間感的藝術創作，呈現出飛行與旅遊的樂趣，每顆設計各不相同，讓收藏家可依個人喜好來競標喜歡的作品。

台灣虎航宣布，tigerNFT今日中午結標，金色精裝限定版虎將衝出將近45萬元的價格，這次NFT最高得標43萬6000元、最低得標26萬5000元，平均約32萬4000元。銷售結果顯示，有特定族群在觀注並且願意在最後關頭一次下標出高價，就為了想要取得tigerNFT的「獨特性」。

每顆圖案各有增加收藏紀念價值外，其賦能則都相同，分別是參與並見證台灣虎航A320neo的交機過程3次，以及18個月效期的台灣虎航空位無限次搭乘的權益，等同享有台灣虎航的員工福利。

每顆限量3次的交機體驗，時程預計會在2022年及2023年之間，將依空中巴士原廠通知的可交機時程為主，一旦確認後，將會各別通知NFT持有者。而18個月效期的無限次空位搭乘權益，則是提供給NFT持有者，隨心所欲可搭乘台灣虎航全航線出發前仍有空位的航班，與員工同享想飛就飛的特殊福利。