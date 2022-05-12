桃園機場航空公司聯席會12日再度提出呼籲，希望可以取消入境航班落地採檢及外籍航空組員入境收費通關措施，將機場落地採檢量能移去支援社區，讓桃園機場的機坪、空橋回歸可以正常運作，外籍組員受到公平對待。圖為桃園機場落地採檢入境旅客在候機室等候採檢。（非新聞當事人）（陳麒全攝）

桃園機場航空公司聯席會12日再度提出呼籲，希望可以取消入境航班落地採檢及外籍航空組員入境收費通關措施，將機場落地採檢量能移去支援社區，讓桃園機場的機坪、空橋回歸可以正常運作，外籍組員受到公平對待。圖為桃園機場落地採檢入境旅客在候機室等候採檢。（非新聞當事人）（陳麒全攝）

新冠肺炎本土疫情持續延燒，確診案例日日突破新高，中央流行疫情指揮中心12日公布國內新增COVID-19確定病例中，本土個案6萬5385例再破新高，而境外移入為61例，其中航班落地採檢陽性為40例。對此，桃園機場航空公司聯席會表示，今本土案例為落地採檢的1634倍，呼籲取消入境航班落地採檢，讓桃園機場的機坪、空橋可以正常運作，並將機場PCR醫療採檢量能回歸國內社區，並且希望也取消外籍航空組員入境時的「收費通關」措施。

桃園國際機場航空公司代表聯席會主席王國安12日受訪時表示，因國內本土疫情嚴峻且有持續現象，國內社區醫療量能因此也非常吃緊，所以航聯會強烈建議，將「機場落地採檢量能移去支援社區」，讓需要採檢的國內民眾能夠得到這方面的資源。

王國安表示，目前政府的防疫政策已改為「以篩代檢」，而且桃園機場的邊境防疫措施一向嚴謹，即使取消入境旅客落地PCR採檢，入境旅客還是要做深喉唾液採檢，在入境後還有7天居家檢疫，居檢期間還是要做快篩，並非入境後就直接進入社區，一樣可以避免入境確診者傳播，且現在入境的確診人數已經從從3位數已經降到2位數，這個數字目前非常平穩維持，和國內確診數相比，已經沒有落地採檢的必要性。

王國安指出，桃園機場營運量能因受落地採檢的政策影響，目前入境航班是在候機室內進行落地採檢，同時也會佔用停機坪與空橋。落地採檢耗時最少2個半小時，多則5個半小時，這段時間內停機坪、空橋跟候機室都無法使用，導致機場營運量能非常吃緊，建請有關主管單位取消入境航班落地採檢措施。

王國安也提到，自新冠肺炎疫情爆發後，外籍航空公司組員入境台灣時，不能像國籍航空公司機組員一樣走正常入境通關路線，必須強制付費通關入境。但全世界沒有任何一個國家會向外籍航空公司組員入境通關時收取費用，「台灣是唯一一個」，即使是中國大陸也沒有這樣做，而且這項費用已經收取將近2年的時間，每年外籍航空公司要額外支付上百萬元的機組員通關費，實屬不公平、不合理。

王國安呼籲，希望政府相關單位能考量世界各國的作法，檢視現行外籍航空組員收費通關的問題。疫情期間，所有在台灣營運的外籍航空公司，都非常支持、遵守國家防疫的相關規定，希望交通部、中央流行疫情指揮中心及桃機公司等主管單位，能夠協助取消這項不公平的待遇跟規定。