22：47 花蓮豐濱規模4.2地震 最大震度花蓮4級 22:542022/05/12 中時新聞網 吳長諭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 22：47 花蓮豐濱規模4.2地震 最大震度花蓮4級（氣象局） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 22：47 花蓮豐濱發生規模4.2地震，各地最大震度花蓮4級、南投1級。 23：35 東部海域規模4.9地震 最大震度宜花竹2級 又震！15：45東部海域5.2地震 台東震度3級 #22 #47 #花蓮豐濱 #規模4 #2地震 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 芮氏規模6.1強震！14：23狂搖2分鐘 宜花北東3級 14:262022/05/09 生活 台灣大總座：2023挑戰規模最大電信、2025成為最大消費科技集團 15:322022/05/10 財經 4月出口挑戰400億美元 大陸封控成隱憂 04:102022/05/09 財經焦點 台灣大資本支出 加碼40億 04:102022/05/09 產業．科技 東部海域6.1地震 台電：電力設施皆正常運作 17:092022/05/09 財經 上市公司回購穩信心 規模人民幣305億 04:102022/05/10 產業特刊 兩岸4月進出口…兩樣情－台灣 史上最旺4月 出口值414.6億美元 04:102022/05/10 財經要聞 林之晨三年級CEO六大體悟 打造台灣大往兆元企業規模邁進 16:042022/05/10 財經 沖繩與那國島近海6.6地震 最大震度3 15:162022/05/09 國際 啦啦隊女神地震文秀超狂屁股蛋 高衩美腿深溝網全電暈 22:022022/05/09 娛樂 6.1地震全台有感 北捷啟動慢速巡軌 14:442022/05/09 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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