有些人並非沒有能力，只是因為缺乏自信，對自己不夠肯定，所以離成功總是有點距離，運勢命理網站「靈匣網」點名，生肖羊、狗、蛇、兔、牛需要自我肯定才能做得更好，只要相信自己，就絕對能成功。

▍生肖羊

無論做什麼，尤其是面對高挑戰的事情，生肖羊的第一反應往往會是「我不行」，不是選擇逃避，就是對結果不抱希望，非常自卑，脆弱得不堪一擊。想要拯救這樣的自己，那就只有做好自我肯定的心理建設，與其害怕壓力與苦難，不如大吼一聲：「我行的」

▍生肖狗

其實你蠻能堅持的，對於自己該做的事總會埋頭苦幹地去完成。但前提是沒有人在你面前說這件事有多難，這項任務有多艱鉅，也沒有人質疑你行不行。一旦負面的言論影響到你，雖然倔強地認為自己肯定能做好，心裡還是會有些打擊。所以別在意別人說什麼，你只要相信自己，就絕對能成功。

▍生肖蛇

你最大的障礙就是疑心病太重。什麼事都會想很多，希望能做好萬全的準備再動手，而往往遲遲不見行動。打消你那些疑慮吧，人生沒那麼多的面面俱到，你只要肯定自己能達成，並積極付出行動，就沒有什麼能打敗你。

▍生肖兔

當生肖兔理直氣壯、不假思索地認為自己能做出好時，所有事情都變得很順利，結果也令人非常滿意。但當生肖兔越是絞盡腦汁想著如何才能完成時，往往成果卻沒有那麼好，建議你們一切先做了再說，這也是一種對自我的肯定。

▍生肖牛

生肖牛的一切努力都是為了完成自己的志向與目標，無需他人的督促，也不在乎別人的期許。而能讓你咬牙前進的動力就是自我肯定，因為你心裡很清楚，只有對自己負責才能戰勝困難，向成功前進。