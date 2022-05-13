台北市廣慈博愛園區、行善社宅暨大同區斯文里三期都更分回戶，日前釋出1589戶進行聯合招租，抽籤結果今出爐，總體中籤率僅5.8％。台北市長柯文哲也透露未來社宅抽籤新制，民眾只要透過一次遞件就能複選申請，並將申請資料建檔成「活性名單」，往後只要有公宅抽籤，就會寄信通知，無須重填資料。

柯文哲上午出席4社宅聯合招租抽籤活動，他致詞時提到，廣慈E社宅蓋好後和以前完全不一樣，過往開工前還被民眾灑冥紙抗議，但還是那句話，北市社宅最成功的地方是從鄰避設施，變成大家都喜歡的地方，環境也很好。

柯文哲說，廣慈社宅將成全亞洲最大的社福園區，不僅占地5公頃以上，未來信義區公所也要搬進來，還是捷運的最後一站，交通也方便，且廣慈興建時是找台灣最強的廠商，標章該有的都有，包括綠建築、智慧建築、無障礙空間及防震標章。

由於過往民眾參與社宅抽籤總須重複登記，柯文哲表示，未來抽籤時將製作「共同等候名單」，欲抽籤者輸入資料後至多可複選14處公宅，該申請資料將建檔製成活性名單，以後有抽籤機會將主動寄信詢問，不要老是重複輸入資料，他認為這也是一種進步。

柯文哲感嘆，這1589戶抽籤只需「按一下」就有結果，但社宅興建需要花好幾年時間，意即革命需要很長的時間。目前北市還有8200戶社宅正在陸續施工中，「不要幻想一天改變這國家，但不做一定不會成功。」

據北市都發局統計，扣除特殊戶和青創戶後，本次廣慈D社宅共釋出329戶，總籤數為5337，中籤率約6.2％；廣慈E社宅釋出330戶，總籤數為5272，中籤率約6.3％；行善社宅釋出329戶，總籤數為4056，中籤率約8.1％；斯文里三期都更分回戶釋出87戶，總籤數為3779，中籤率約2.3％。

4大社宅總籤數合計為1萬8444名，整體中籤率約5.8％，今日1589戶抽籤結果出爐後，都發局預計下午2點開放民眾上網查詢，今晚10點前會收到信件通知。