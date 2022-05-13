李康生和導演蔦哲一朗。（木林電影提供）

台灣、日本、美國合製電影《黑之牛》是受禪宗修行教誨的「十牛圖」啟發之本作，為《祖谷物語》日本新銳導演蔦哲一朗的原創劇本作品。李康生將在片中飾演明治時代在山中生活的男子，透過與一頭牛的共同生活經歷，描繪出如同山水畫般的黑白影像，另一角色禪僧由《北齋：浮世繪傳奇》、《黃昏清兵衛》演出多部時代劇電影獲得好評的日本知名舞蹈家兼演員田中泯演出。

為了準備《黑之牛》的角色，李康生4月提前赴日本隔離一周，這也是他繼《艾莉絲旅館》、《大阪故事2020》、《無無眠》之後，4度赴日本演出電影，花了一段時間與片中女主角—「日本和牛」ふくよ（FUKUYO）培養默契，前期訓練，不僅要牽牛散步、幫牛順毛餵食、清牛糞，還要練習使用古法耕作方式—拿著韁繩「牽牛犁田」、「騎牛巡田」，他笑說「感覺需要5隻手才能駕馭一頭牛」，讓他真正體會到平時吃的米飯，粒粒皆是農人用辛苦汗水換來的。

對於與「完全不會講話」的牛對戲，李康生完全不擔心。他笑稱，之前演出蔡明亮導演的作品對白也不多，讓他早已習慣用心去感受，而不是用動作、對白表現，因此只要他可以用心感受到FUKUYO，不用對白也沒關係，他可以用「心靈」去對戲。不過他坦言，牛有自己的脾氣和個性，「有時候怎麼牽都不動，因為她之前在牛棚長大，生活比較拘謹，體力也沒有特別好，有時走一走就不動了，不容易掌控。」

本月10日開鏡儀式當天，李康生、女主角—「日本和牛」FUKUYO、導演蔦哲一朗及全體工作人員在四國高山，在神社人員的引導下，以日本傳統儀式為電影拍攝順利祈福。《黑之牛》是台灣、日本、美國合製電影，導演開心表示：「和台灣的大家一起切磋琢磨、製作電影非常開心！在封閉環境下拍攝日本電影時常陷入單一思考，非常感謝這次能以接受自由發想的國際合製的方式製作影片。」

《黑之牛》全片將以35釐米底片拍攝，一部份影像將以65釐米底片拍攝，這也是日本第一部嘗試此技術的電影長片。導演蔦哲一朗對於底片拍攝並不陌生，他曾在2013年以獨立電影之姿、35釐米底片拍攝長達169分鐘之電影《祖谷物語》，並在東京影展及香港國際電影節獲獎，這次更上一層樓挑戰65釐米底片，誓要讓大家體驗最好的觀影品質。另外，該片除將於日本德島縣、四國地區各地取景之外，也將於台北市取景拍攝，預計2023年於台灣、日本院線上映。