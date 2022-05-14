老翁爬3樓外牆趕赴軍營教召 憂成逃兵 警：阿北你除役了啦

桃園1名老翁因記憶力減退，誤認自己收到教召通知，擔心如果不準時前往，就會變成逃兵，從3樓窗戶向下攀爬困在露台上，最後在員警保證會向國防部反映將他的兵籍去除後，老翁才放心讓照護人員帶回照顧。

阿北攀岩走壁趕教召，警救老翁勸導｢毋免煩惱，你除役了啦」。（圖／警方提供）

桃園1名64歲徐姓老翁於昨(13日)下午3時許，由大樓3樓外牆往下攀爬，困在2樓露臺上情緒激動，桃園警察分局武陵派出所接獲報案，立即請員警到場協助援救。

武陵所長林延安表示，老翁當時誤認收到教召通知，擔心自己成為逃兵，從3樓攀爬而下被困於露台上，員警獲報趕抵現場，與民眾一同勸說安撫其情緒，並借來鋁梯登上露台，協助老翁平安下到路面。

據了解，該名老翁在露臺上神情焦急，不斷地揮舞手臂情緒非常躁動，老先生記憶力減退，思緒混亂下竟誤認自己收到教召通知，如不準時前往報到，會被當成逃兵，於是趁上廁所時由3樓窗戶向下攀爬，照護人員發現馬上勸阻，但老先生仍往下爬到2樓露臺，因擔心他情緒激動會發生意外，立即報警求援。

員警與照護員不斷安撫其情緒，並向民眾借來鋁梯，爬上露臺救援，經安撫後老先生情緒較為平穩，在員警協助攀爬鋁梯下到路面，但老先生仍堅持要到軍營去報到，經員警勸導並保證代為向國防部反映將其兵籍去除後，老先生終於放下心中大石，由照護員帶回照顧。