2022年台北市田園城市競賽起跑，即日起至7月15日受理報名，希望市民能善用閒置空間，將種植蔬果用於公益，展現出友善環境與人文公益氣息。（台北市政府提供／陳敬哲台北傳真）

2022年台北市田園城市競賽起跑，即日起至7月15日受理報名，4個組別包含快樂農園、綠屋頂、校園田園城市、公家機關組，北市府工務局公園處長黃淑如指出，希望市民能善用閒置空間，展現出友善環境與人文公益氣息。

黃淑如表示，台北市田園城市競賽僅提供團體報名，例如社區、里辦公室團體、NGO組織、公家機關等，利用閒置的私人或公有土地上，規劃出獨自的特色農園，參賽團體報名時，須寫上種植計畫與曾經舉辦公益活動。

黃淑如說明，7月21日至29日評審委員會先書面審查，選擇出優秀團隊，8月1日至8月15日前往書審勝出團體田園，現場勘查狀況評分，最後會按照稽核項目打分數，選出特優、優等、特色地景、環境友善及永續等獎項。

黃淑如強調，2018年啟動田園城市競賽，每年都有許多優秀隊伍參賽，許多隊伍都會把種植蔬果公益分送，贈與養老院、孤兒院、獨居長者等，也時常辦理共餐，讓社區民眾能夠共享汗水的果實。

黃淑如補充，2021年報名隊伍相當踴躍，約有50組參加，曾有參賽團體分享，因無毒耕作，讓田園中能充滿豐富生態，社區鳥類與蝴蝶都變多了。

黃淑如提醒，如果想在公有地成立城市農田，一定要與土地管理機關聯繫，雙方簽訂認養契約，否則恐怕會有法律問題，比賽目的在於聯繫社區情感，利用土地與農作，發揮出良好社會氛圍。