台北市今日新增9560例本土病例，5月13日確診者居家照護人數5萬7637人；管理中居家隔離人數1萬2981人；其中，北市木柵機廠車來速防疫急門診PCR昨篩檢672人，檢驗結果陽性657人，陽性率97.8 ％，領藥564人；北士科車來速防疫急門診PCR篩檢1555人，領藥1280人。

至於兒童校園莫德納正在開打，根據北市衛生局統計，已完成20所學校，共施打2119人，其中19人出現不舒服狀況，但休息後皆恢復，無人送醫。