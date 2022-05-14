中市陳女、張女都遭網路愛情詐騙，情傷又各被騙走約29萬元，警查到詐團帳戶人頭、車手是46歲已婚陳婦，陳婦崩潰辯稱，她慘遭網路男友「馬庫斯」騙走鉅款，還渾然不知幫提、交款。一審以2個共同詐欺取財罪各判她1年2月；1年1月、併科2萬元，陳婦上訴。二審法官以她的愛情對話紀錄、匯款744萬5835元、帳戶仍使用，認定她遭感情矇騙利用，罪證不足改判無罪。

兩女痛心報案恐遭詐騙，陳女說，在網路認識美國軍醫「馬丁」，訴苦小孩生病需款孔急，她在2020年11月2日匯29萬元到他指定帳戶；張女指控，男網友美國士兵「詹姆士陳」想提早退休，但繳足保險費才能領退休金，求助代墊，她在2020年11月6日匯給28萬7000元。警循線追查，發現兩人匯款後約1小時，錢就被帳戶人頭陳婦領走。

警方追查，發現陳婦不但提供帳戶給不法集團詐騙用，還提款、交款給詐騙集團成員，將她送辦。

陳婦否認涉及詐欺，辯稱也是愛情詐騙受害人，2020年7月間在網路認識在利比亞當軍醫的美國人「馬庫斯」，他陸續以女兒學費、薪資包裹被海關扣留、機票及生活費等事由不斷索錢，以自殺、關係破裂等情緒勒索，她想進一步交往，才陸續匯錢，後來對他坦言「我破產了！」。

陳婦說，同年10月間「馬庫斯」說要投資比特幣，需要她的帳戶，並介紹「交易員」及「Bolin Shen」等人，她提、交款是幫情人賺生活費，不須再匯款給他，並不知道領、交的是贓款。她與「馬庫斯」視訊過，與「交易員」是不同人，沒見過「Bolin Shen」。

一審法官以陳婦已婚、小孩均成年、曾從事餐飲及服務業，有相當智識及社會經驗，應知提供金融帳戶給他人使用，代提領款項、轉交，多為取得不法所得，且陳婦提領交款都在台灣，「馬庫斯」身處境外無法拿到生活費，諸多疑點是製造查緝斷點手法。

一審法官認定，陳婦與「馬庫斯」、「交易員」及「Bolin Shen」等人，為共同正犯，涉犯詐欺取財罪及《洗錢防制法》，依2個詐欺取財罪各判刑1年2月；1年1月、併科2萬元。

二審法官以陳婦與「馬庫斯」交往以來，陸續共匯款744萬5835元，認定是遭詐騙集團詐騙。陳婦將帳戶給詐團使用後，仍用作保險費扣款，被列警示帳戶時存款還有27萬多元，她緊急聯繫「Bolin Shen」，擔心沒錢可作保費扣款，並氣急敗壞質問「馬庫斯」為何變成詐騙帳戶。

法官認為，兩人愛情對話互稱戀人、夫妻，「馬庫斯」花言巧語互稱戀人、夫妻，雖前言不對後語，破綻百出，但陳婦受感情欺矇而警覺性比一般人低，順應要求，提供帳戶、幫助提交贓款，但提升為故意共同詐欺取財、洗錢，罪證仍有疑點，依罪證有疑、利於被告的證據法則，不足以認定陳婦犯罪，而撤銷原判，判決無罪，全案檢方仍可上訴。