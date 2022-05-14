專業點餐客人！台南1名外送員日前發現某住家外，住戶設置了鐵製盒子，供外送員放置餐點，盒子外還貼上不同LOGO，讓不同家的外送員一目了然，照片曝光其他外送員紛紛大讚專業、用心，不過也有人認為箱子太小，送比薩、很多飲料時就沒辦法放入。

該名外送員在臉書「外送員的奇聞怪事」發文表示，他日前發現某處住家的門外竟設置類似郵箱的「外送箱」，該外送箱不但上頭貼了2家知名業者的LOGO，鐵製的容器內還有足夠空間放下整份餐點，讓原PO感動地說「什麼叫專業的客人，一目了然啊」，貼文一曝光馬上引來不少同業讚許。

外送員發現某住家外，住戶設置了鐵製盒子，供外送員放置餐點，盒子外還貼上不同LOGO，讓不同家的外送員一目了然，其他外送員紛紛大讚專業。（翻攝自臉書「外送員的奇聞怪事」）

不少外送員留言「真的專業耶！每次客人留言說放在門口地上就好、尤其食物、我自己都沒辦法接受」、「這戶我送過，在台南永康，辨識度超級高的」、「很用心，一目瞭然」、「根本羊奶箱的延伸」、「應該會被偷吧」、、「以後外送箱是趨勢」、「專業，箱子造型看了也很舒服」。

不過也有外送員說該箱子只能限裝小型的餐點，若是披薩盒或很多杯飲料，就沒辦法放入，還有人笑說「哪裡專業了，缺保溫燈跟紫外線消毒燈」，也有人認為太醒目有可能被偷餐點。