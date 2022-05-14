年底桃園市長選舉，藍綠兩黨皆未決定人選，引發政壇關注。表態參選的國民黨籍的羅智強甚至辭去台北市議員一職，展現「破釜沉舟」的決心。一份最新「街頭民調」卻顯示，羅智強若出戰選桃園，在藍營4人中獲得最多人支持，立委呂玉玲獲得最少支持。不過，上述畢竟只是隨意的街頭意見調查、不是真正民調，據一份最新民調顯示，民進黨方面若推派前立委鄭寶清參選，支持度不但贏過賴香伶，也高於積極爭取國民黨提名的羅智強。

國民黨桃園市長之爭趨於白熱化，在地立委呂玉玲獲市議長邱奕勝、社團及多數里長支持，宣布爭取提名；羅智強也遷籍桃園並宣布辭去北市議員，展現參選決心；黨內另傳出最後可能徵召立委魯明哲。

桃園在地網紅「桃園孫先生」過去在2018、2020年於全台各地做過不少次街頭民調，12日他於桃園市桃園區做街頭民調，每人一票，總計25人投票。國民黨部分，角逐市長選舉的羅智強獲得5票，立委萬美玲獲得4票，立委魯明哲2票，呂玉玲未獲票數。民眾黨賴香伶亦獲得2票。民進黨部分，衛福部長陳時中、綠委鄭運鵬的支持比例則不相上下。都各獲得5票，現任新竹市長林智堅獲得1票，前立委鄭寶清1票。

不過，街頭民調受訪者少。據山水民調公司近期針對桃園市長選舉做的民調顯示，鄭寶清則獲得30.7％支持，羅智強以27.6％緊追在後，賴香伶僅12.2％。山水公司民調是於4月21日至23日，以桃園住宅電話系統碼隨機訪問，調查對象為戶籍在桃園且滿20歲的成人，有效樣本達1078個。