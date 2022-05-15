去年7月三級警戒期間，屏東頂級渡假村「牡丹灣villa」爆出政商界違規聚餐，前行政院南部聯合服務中心執行長陳政聞為此下台並挨罰10萬，經訴願後，縣府改為不罰。政治評論員謝寒冰直言，大家以為只是幫陳政聞脫罪嗎？不是這麼簡單，接下來就準備升官！大家睜眼睛看著！

屏東縣牡丹鄉頂級渡假村「牡丹灣villa」去年7月13日遭爆在微解封首日出現18人違規群聚吃火鍋，其中一人為行政院南部聯合服務中心執行長陳政聞，在被踢爆後14日中午便緊急退房，陳政聞為此下台並挨罰10萬。

陳政聞不服向衛福部提起訴願並指出，「原處分未具體指摘訴願人何時何地之行為成立室內5人聚會，也未明確指明認定訴願人違規之具體事實、所採證據資料為何；舉發通知書上亦未有訴願人簽名，且未於裁處前給予訴願人陳述意見之機會，請求撤銷原處分。」

衛福部認為，屏縣府提出的相關事證不足，除旅宿業者提供案發當天不需送晚餐至房間的房客名單，以及投訴照片外，並未有明確證據舉證陳等違規聚餐，今年3月撤銷原處分，要求縣府在2個月內另為適法處理。屏東縣府經2個月蒐證後，無法找出更直接的證據，改為不罰陳等6人。

政治評論員謝寒冰13日在中視《庶民大頭家》痛批，如果是ㄧ般民眾當然不可能全身而退，因為當時全台灣各地都有發生打麻將或吃火鍋，都被罰錢。陳政聞一開始好像知道羞恥心了，趕快辭職下台。謝寒冰說，他當時就預言，一定是雷聲大雨點小，果然先假裝罰你一下，罰完再申訴，申訴後查無實據，沒事！

他直言，大家以為只是幫陳政聞脫罪嗎？不是這麼簡單，因為一旦申訴成功，表示他過去的人生汙點消失，接下來就準備升官！大家睜眼睛看著！