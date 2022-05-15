衛福部長陳時中日前在立法院備詢時表示，預估5月20日會進入疫情高峰期，約半個月後確診數逐漸下降。5月20日正好是總統蔡英文就職2周年，資深媒體人劉寶傑傻眼痛批，「真的覺得陳時中是二百五」，更表示：「我要是總統，我就氣死了！」網友對此熱議，有人直言，「奇怪這種人怎還可坐在那裡領高薪」。

陳時中5日於立院備詢時，被問及「國內疫情何時進入高峰期」，陳時中回應，預估5月20日將會進入疫情高峰期，而根據國外經驗推估，高峰將大約維持半個月，就會開始往下走。

對此，劉寶傑13日在《關鍵時刻》節目中表示，小黃司機以前就是民進黨堅定的支持者，結果現在第一個跑出來抗議，很多民進黨側翼、民進黨人士已經何不食肉糜了，完全不知道底層有多麼痛苦。

劉寶傑強調，他覺得最莫名其妙的是，「我真的覺得陳時中是二百五」，怎麼會告訴大家高峰在520？難道高峰520是給蔡英文的禮物嗎？「我要是總統，我就氣死了！我當時聽到這件事情，你不是二百五嗎？」

相關說法在網路上掀起熱議，在入口網站「Yahoo奇摩」留言累計近500則，網友評論「奇怪這種人怎還可坐在那裡領高薪」、「難道部長說這句話之前，總統會不知道」、「現在的官員出包了，只要喊喊抗中保台，官位就穩了，這不是菜EE默許的嗎？」